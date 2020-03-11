《傳聞》市場消息稱，中國製造業復工率上升至八、九成，其中手機供應鏈可望在３、４月
回復正常，一度被沽售的手機概念股有留意價值。比亞迪電子（００２８５）昨日（１０日）以
１４﹒２４元收市，上升０﹒４６元，１４元承接力不弱。
另外，受到春耕需求帶動，消化了庫存，據悉３月以來，內地化肥如尿素價格開始回升，對
化肥股毛利有利好影響，中化化肥（００２９７）昨日以０﹒８元收市，上升２仙，短期受制０
﹒８５元阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/03/2020 09:01
《傳聞》手機供應鏈趨正常，春耕需求帶動尿素價格開始回升
《傳聞》市場消息稱，中國製造業復工率上升至八、九成，其中手機供應鏈可望在３、４月
回復正常，一度被沽售的手機概念股有留意價值。比亞迪電子（００２８５）昨日（１０日）以
１４﹒２４元收市，上升０﹒４６元，１４元承接力不弱。
另外，受到春耕需求帶動，消化了庫存，據悉３月以來，內地化肥如尿素價格開始回升，對
化肥股毛利有利好影響，中化化肥（００２９７）昨日以０﹒８元收市，上升２仙，短期受制０
﹒８５元阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|樂天金匯10/03/2020
非農就業數據理想 但避險情緒仍然高漲
|生財有道10/03/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇中線或重上140元
|FOCUS10/03/2020
【FOCUS】中國停擺全球感冒 早日復工最大福祉
|中國故事10/03/2020
【新冠肺炎】習近平飛抵武漢考察疫情防控 滬指急速倒升
|生財有道10/03/2020
【新冠肺炎】日台泰意封關點算好? 一文睇哂旅遊保有無得賠!
|國際動態10/03/2020
油價暴跌且疫情加劇 美股熔斷道指暴瀉逾二千點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰