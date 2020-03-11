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即市新聞

11/03/2020 09:01

《傳聞》手機供應鏈趨正常，春耕需求帶動尿素價格開始回升

　　《傳聞》市場消息稱，中國製造業復工率上升至八、九成，其中手機供應鏈可望在３、４月
回復正常，一度被沽售的手機概念股有留意價值。比亞迪電子（００２８５）昨日（１０日）以
１４﹒２４元收市，上升０﹒４６元，１４元承接力不弱。
　　另外，受到春耕需求帶動，消化了庫存，據悉３月以來，內地化肥如尿素價格開始回升，對
化肥股毛利有利好影響，中化化肥（００２９７）昨日以０﹒８元收市，上升２仙，短期受制０
﹒８５元阻力。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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