《傳聞》手機供應鏈趨正常，春耕需求帶動尿素價格開始回升

《傳聞》市場消息稱，中國製造業復工率上升至八、九成，其中手機供應鏈可望在３、４月

回復正常，一度被沽售的手機概念股有留意價值。比亞迪電子（００２８５）昨日（１０日）以

１４﹒２４元收市，上升０﹒４６元，１４元承接力不弱。

另外，受到春耕需求帶動，消化了庫存，據悉３月以來，內地化肥如尿素價格開始回升，對

化肥股毛利有利好影響，中化化肥（００２９７）昨日以０﹒８元收市，上升２仙，短期受制０

﹒８５元阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

