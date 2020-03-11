《魚缸博客》花旗國十年債息穿１厘，買煤氣（３）避險安全好多！

《魚缸博客》話說博客喺幾個月前已經叫大家入定煤氣（００００３）點解？因為當時中港

魚缸都反反覆覆尋底，花旗國就反而日日破頂，而債息又開始倒掛，你就知道唔對路。博客可以

同你講，無得救架啦，隔晚道指個啲反彈千點只係假象，因為花旗國個牛市已經完，已經行緊熊

一。

好多大行似乎唱淡煤氣，話香江對燃氣個需求降低緊，神州「煤改氣」又開始話放緩咁，所

以唔係降目標價就係降評級。不過，班分析師無博客睇得咁透，因為博客係睇埋大環境。其實由

２０１７年已經講緊熊市來臨，不過呢隻熊遲咗３年咁解。當然啦，你可以話博客馬後炮，但博

客認為隻熊愈遲來，跌幅可能愈大。

煤氣由１月開始，個股價係１５銀到徘徊，就算道指跌幾千點又好，恆指跌幾千點又好，

１５銀個條已經唔係「血肉長城」咁簡單，而係「宇宙防護罩」，呢次股災入面幾乎毫髮無傷。

點解會咁呢？因為煤氣班信徒信念夠強，博客知道當年唔少阿公阿婆喺１１、１２蚊時候已經揸

１０幾２０萬股煤氣，年年十送一下已經推到落個成本愈嚟愈低，持貨力強不在話下，所以基本

上就算呢次股災點玩都好，都唔見有好大出貨量，反而有人入手避險。

依家花旗國１０年債跌穿一厘，油大跌，金回吐，博客認為熊一已經來臨，而且預備進入熊

二狀態，公用股係呢次熊市不二之選。就算煤氣呢次話十送一取消、業績下挫都好，本身將資金

調入去都係純粹想避險，而唔係等收息或者紅股，當然你可以買日圓啦，不過博客覺得操作上買

股票好過買外匯咁解，容易走盞。

今日（１１日）煤氣抽返高小小，升上１５﹒２銀呢個水平，佢下個禮拜三（１９日）就會

公布業績，到時就知道有無十送一。不過，就算無都好，博客都唔會沽住，因為煤氣呢個避風港

唔錯，拉長多１０年８年咁睇，佢未來都係有潛力，除非呢個世界全部用晒太陽能啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

