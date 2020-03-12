《魚缸博客》疫情蔓延歐美，網龍教育全球布局有機會突圍而出！

《魚缸博客》疫情繼續喺全球蔓延，石油佬、鐵鳥、餐飲佬同錢莊呢啲等板塊直接受到衝擊

，就連同唔太受疫情影響嘅科技佬都要受累，包括之前唱好話係「疫情受惠股」嘅線上教育佬都

隨孖屐回落。但博客留意到部分個股嘅股價已接近相對重要嘅支持位，反而覺得喺一個唔錯嘅吸

納時機，而今日就推薦隻網龍（００７７７）！

仲記得疫情最初喺神州爆發嘅時候，線上教育佬都非常火熱，連續破位。相信大家都因為咁

而了解到原本做開手遊嘅網龍，其實都有涉足線上教育。其實公司早係２０１４年就部署線上教

育，當中比較成功嘅一單收購就係買咗米字國做電子白板嘅普羅米休斯

（Ｐｒｏｍｅｔｈｅａｎ），兩年之內就將普羅米休斯由虧轉盈，靠嘅就係喺電子白板加入自家

製嘅教育內容。

公司之後亦收購其他教育平台，並極速擴張海外業務，例如喺２０１８年接到莫斯科一單大

刁，以及繼續進軍埃及、俄羅斯同土耳其等幾個新興市場。

目前疫情燒到全球多個國家，花旗國多個州都宣布進入緊急狀態，疫情嚴重嘅歐洲國家包括

意大利都宣布全國停課，對於定位喺全球線上教育嘅網龍來講，喺一個快速擴張嘅機會。網龍旗

下有一個叫「網教通」嘅平台，比老師喺上面教書、批改功課以及同家長、學生交流；加上今個

學年推出在線輔導服務（ＡｓｋＭｏ），都有望喺呢個時勢下增加需求。

除咗網龍做開嘅Ｋ１２教育（中小學），公司上個月仲同神州領先、主打０至６歲幼兒教育

嘅紅黃藍教育達成戰略合作，提供線上早期教育平台同產品，進一步打通埋另一個教育行業孖屐

。業績方面，公司上半年盈利急增逾一倍至逾４億銀，相信全年業績亦唔錯，因為今年手遊表現

都亮眼！

睇埋個股價圖，自從公司上月配股消息一出已經急插水，但就喺２１銀整固咗一陣，相信描

抽水嘅消息都消化得七七八八；而近日股價雖然隨孖屐走低，不過喺之前條上升軌底部１８﹒５

銀嘅支持都幾大，建議可以現價分段買入，中長線睇２５蚊樓上。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

