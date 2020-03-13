《傳聞共賞》基金續爆贖回潮，內銀股上演好淡攻防戰

《傳聞共賞》 基金續爆贖回潮，油資拋售亞股未止

內銀股上演好淡攻防戰



《昔日傳聞》 醒目錢大手吸上石化（００３３８），中國燃氣受惠俄氣

華電福新（００８１６）拓天然氣發電

物管股建業新生活或延次季上市

國泰航空（００２９３）正招聘新財務總裁來接替馬天偉

油田鑽井需求急降，保險投資收益縮水

手機供應鏈趨正常，春耕需求帶動尿素價格開始回升

保誠或最快本周分拆美業務

港航傳向國航（００７５３）尋求協助脫離財困

傳油資拋售港股，中遠海能（０１１３８）逆市升有因

基金沽售渣打（０２８８８），醒目資金炒底內銀

渣打（０２８８８）新加坡積極籌備拓虛擬銀行

大戶沽空匯控，阿里健康發力網上醫療

金礦股毛利升，長城汽車（０２３３３）拓海外市場

煜盛文化以招股價中下限定價

青島啤酒擴大酒類產品，內地方便麵銷量大增數倍

中國聯塑管道快速增長，信利力攻非智能手機產品

傳東亞（００２３）資產整合，基金增持領展（０８２３）

保利協鑫（３８００）增產鑫單晶硅片，復旦張江擴生產線

三生製藥（１５３０）推新藥上市，中煙擴大出口至東南亞

ＴＣＬ（１０７０）彩電居全球第二，俊知５Ｇ產品收入增

阿里力攻全球速賣通，赤子城（９９１１）推移動應用產品

海底撈拓半製成菜產品商機，內地力爭南韓晶圓新單

微創醫療（００８５３）開拓新產品，股票基金贖回壓力大

內地水泥價格走軟，天然氣用量降

富豪國際（０００７８）酒店裁員，涉最少２００人

內地券商增資拓兩融，東陽光藥（０１５５８）新藥上市

歐美資金減持內銀股，奧星（０６１１８）業務增長



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

