《魚缸博客》大象（００００５）創近四年低，應唔應該撈貨？

《魚缸博客》自花旗國侵侵突然宣布禁止歐洲人入境，隔晚（１２日）環球魚俎認真慘烈，

標普本周內第二次觸發「斷熔」，而今早（１３日）香江魚缸跟住裂口低開千七點，直接進入熊

市。而作為好多香江人情意結嘅大象（００００５），今日一開市就急挫逾７巴仙，最低見４２

銀。相信唔少缸友就心思思想撈貨，目前睇主動買盤都有六成，不過博客就覺得大象並唔係一隻

值得現價撈嘅魚毛。點解咁講？我哋先從大市講起。

現時環球多個魚缸都步入咗技術性熊市，而且最影響市場嘅兩件大事仍未完結，魚缸大起大

落會成常態。新冠疫情繼續喺全球各個地區蔓延，目前已喺１１８個國家及地區感染１２﹒１萬

人，已經對全球經濟活動產生衝擊。其二，沙特同俄佬傾唔埋減產，仲開始價格戰爭「孖屐」，

最近連阿聯酋都加入埋，相信一場鬧劇唔係可以一時三刻就完結。再說，依家各國央行為咗撐市

都開始大幅減息，減息都會影響銀行盈利前景。

好多香江人對大象有情意結，莫非就因為佢唔會減派息，而且息口好。如果以現價計，大象

依家嘅收息率有接近１０％，可以話十分吸引了。但係要留意返，大象全年業績並唔算好，列帳

基準稅前盈利１３３億美金跌３３巴仙，遠差過孖屐預期。大摩就話，由於主要市場香江嘅收益

率較低，從而拖累整體收益率。長遠而言，增長放緩及淨息差（ＮＩＭ）疲弱情況將在今、明兩

年持續，或會拖累利潤。

雖然大象話將有一個「三年計劃」進行大型重組。睇返計劃嘅細節，好多都係通過裁員去降

低成本節省開銷，作為一間銀行如何搵錢先係最重要，但計劃卻極少提到。而且大象最主要嘅亞

太市場近日又被疫情打擊，可以話短時間想翻身難。

從公仔圖睇，佢由２０１８年嘅高位７６銀就一直逐級而下，近日仲跌穿埋５０銀，宜家更

是創近四年低，博客認為可能低位未算低，真心唔建議撈貨。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

