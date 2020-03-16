《傳聞》為了強化粵港澳大灣區優勢，據悉越秀地產（００１２３）進一步擴大大灣區業務
版圖，作為發展大本營，目前大灣區土地儲備比重逾五成，未來將進一步提升，預期１﹒４５元
至１﹒５元支持力不弱。
另外，先健科技（０１３０２）上周五逆市破頂，以１﹒６４元，上升９％。據悉先健科技
積極發展醫療器械產品，包括心血管支架與起博器，並研發手術機械人，短期可看高一線，宜在
１﹒６元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/03/2020 09:01
《傳聞》越秀（００１２３）增大灣區土儲，先健開拓展新產品
《傳聞》為了強化粵港澳大灣區優勢，據悉越秀地產（００１２３）進一步擴大大灣區業務
版圖，作為發展大本營，目前大灣區土地儲備比重逾五成，未來將進一步提升，預期１﹒４５元
至１﹒５元支持力不弱。
另外，先健科技（０１３０２）上周五逆市破頂，以１﹒６４元，上升９％。據悉先健科技
積極發展醫療器械產品，包括心血管支架與起博器，並研發手術機械人，短期可看高一線，宜在
１﹒６元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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