《魚缸博客》中移動（００９４１）憧憬５Ｇ，跌落５０銀抵買！

《魚缸博客》呢個月大家都無淡好食，因為花旗國股市暴瀉，其他地方嘅「孖屐」都無可倖

免，而最驚訝就係聯儲局係咁減息，愈減個市就愈荒，真係有錢都唔知買乜好。

博客投資捉緊兩個宗旨，第一就係未來一定屬於科技嘅世界，第二就係國家纇產業永遠無得

輸，而最近中移動（００９４１）裂口低開咁跌落５０幾銀關口，真係等咗幾耐先見到呢啲位。

環球股市都急跌，中移動作為大藍籌，被人沽貨都好正常，但正所謂人棄我取，而家地球人

可以唔食飯、唔去廁所，但都唔可以唔上網，齋憑呢點已經要買中移動，事關佢而家係５Ｇ大龍

頭，睇返１月５Ｇ用戶已經升到６７３﹒６萬戶，已經超過韓國營運商ＫＴ，成為全球最大營運

商，目前神州有７萬４個５Ｇ基站，同樣領先全球。

你會問，５Ｇ咪最多上網快啲，有乜咁特別，咁你就跟得唔太貼啦。近呢一年特斯拉已經有

「無人駕駛」概念，呢樣嘢只會係未來潮流，只要５Ｇ基站起得愈多，無人駕駛就會愈快推行，

即係除咗人要網絡之外，未來嘅汽車都會需要，加上甚麼物聯網、社區網絡等等等等，呢啲都係

大生意。

所以只要明白呢個基本概念，大家就知道中移動跌得愈多，你就愈應該掃。預計中移動有機

會可能再試低位，博客認為可以分三注入，分別跌穿５０銀、４０銀同３０銀，以免錯失先機，

而且如果買入咗可以Ｓｔｒｏｎｇ Ｈｏｌｄ幾年，因為５Ｇ時代應該係未來幾年開始平民化，

到時就真係睇佢表現就得，而家大跌市反而係買入機會！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

