《傳聞》中石化（００３８６）業務有亮點，中鋁國際力拓工程用鋁

《傳聞》中石化（００３８６）昨日（１６日）逆市上升３仙，以３﹒７２元收市，成交金

額１３億元。據悉有醒目資金力吸，中石化除了受惠低油價，煉油業務利潤吸引，而化工產品如

口罩布料等業務也成為業務亮點，吸引資金增持，３﹒７元以下有值博率。

另外，中鋁國際昨日逆市上升近４％，以１﹒９元收市，顯示在１﹒７至１﹒８元有一定支

持力。據悉中鋁國際加大發力工業用鋁業務，包括鋁模板、鋁圍護板、鋁天橋等產品，支持股價

有較大抗跌力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

