《傳聞》Ｏｉｓｈｉ零食品牌商上好佳推遲本月在港招股上市計劃

《傳聞》菲律賓零食公司上好佳此據報通過在港上市聆訊，本周一（１６日）開展市場推介
，惟最新市場消息指，該公司計劃推遲本月招股上市計劃，受累於全球股市大跌。
上好佳以「Ｏｉｓｈｉ」品牌，在中國及越南產銷零食，此前消息指出計劃招股集資約１億
美元（約７﹒８億港元）。中銀國際為獨家保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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