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即市新聞

18/03/2020 09:01

《傳聞》遠大醫藥（００５１２）力攻創新藥，工程機械漸有起色

　　《傳聞》遠大醫藥（００５１２）力攻創新藥新產品，支持業務持續發展。據悉遠大醫藥進
行多個估計達到１０億元規模的產品研發之中，昨日（１７日）股價下跌４％，以４﹒４８元收
市，預期在４﹒２至４﹒３元有較大支持。
　　　而隨著內地復工復產與基建項目上馬，據聞３月中國工程機械銷售逐步回暖，漸有起色，
預計４、５月回復正常水平。中聯重科（０１１５７）昨日股價也蠢蠢欲動，以５﹒４４元收市
，上升９仙，在５至５﹒２元水平可低吸。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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