《魚缸博客》萬科（２２０２）成績不如意，仍可趁低分段吸納博彈

《魚缸博客》受新冠疫情拖累，近日神州統計局公布首兩個月內地磚頭佬如預期表現痲麻，

銷售按年下跌逾三成五，加上外圍情緒開始出現恐慌，所以近期磚頭佬一齊跟住大市向下滑。不

過，博客覺得以依家或者可以趁磚頭佬跌到低位，分注吸納博反彈，其中睇好萬科

（０２２０２）。

萬科可以話係神州數一數二嘅大型房企，佢剛公布咗全年成績表，純利約３８８﹒７億人仔

升一成五；去年銷售額和面積分別升近４巴仙和２巴仙，至６３０８億人仔同４１１２萬平方米

。但係「孖屐」就唔太滿意，因為預期純利４１０億人仔，大行瑞信及富瑞即降評級，股價亦都

下滑至逾一年低位。

不過，睇返其管理層嘅講話覺得無咁悲觀。雖然疫情對集團銷售同物業交付產生重大影響，

但目前項目復工率逾八成，預期至月底復工率將達９７巴仙，上年實現新開工面積計劃都有９８

巴仙，所以目前新樓大部分都可以交付。公司負債結構合理，加上年初時已順利發過債，資金流

充足，管理層話公司會維持低嘅負債比率。而且公司攞地政策謹慎，主力長三角，上年新開發項

目共１４７個，當中３０個都係上海區域，依個區域嘅樓價相對穩定，喺疫情底下有「抗疫性」

。

另外，摩通最新報告就話，受疫情衝擊神州地方政府陸續推支持政策，減輕地產商財務風險

，喺目前依個信貸寬鬆嘅金融環境，加上神州住需求仍然強勁，所以房地產行業相對更具防禦性

，並預期隨著售樓處重新開放，項目開始復工，相信４月份銷售將恢復按年增長，當中看好估值

較低嘅內地磚頭佬，包括大型房企中嘅萬科。

從公仔圖睇，萬科從今年１月高位３４﹒３５銀，回落２４巴仙到依家２６銀水平，接近

２０１９年年初嘅低位，亦是２０１８年１１月開始嘅橫行區，料現階段股價有一定支持。另外

，佢１４天ＲＳＩ已跌穿３０，進入嚴重超賣水平，博客認為不妨在現階段分段吸納博反彈，第

一階段目標看２７﹒５銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

