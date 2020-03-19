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即市新聞

19/03/2020 09:00

《傳聞共賞》沙特投資者大規模基金贖回，農夫山泉已提港上市申請

《傳聞共賞》　　沙特投資者大規模基金贖回，成環球跌市加劇元兇
　　　　　　　　農夫山泉已向中證監提來港上市申請
　　　　　　　　油資套現停不了，外資班師回朝救市
　　　　　　　　中國通號（０３９６９）研新系統，神州租車新招吸客

《昔日傳聞》　　中遠海能受惠油輪運輸需求增，基金拋售燃氣股
　　　　　　　　遠大醫藥（００５１２）力攻創新藥，工程機械漸有起色
　　　　　　　　傳聞有大戶爆倉被逼拋售藍籌股
　　　　　　　　諾誠健華（０９９６９）以招股價上限定價
　　　　　　　　中石化（００３８６）業務有亮點，中鋁國際力拓工程用鋁
　　　　　　　　京東聘兩投行，最快年中回歸港股第二上市
　　　　　　　　積金局研放寬投資英美上市房託限制
　　　　　　　　越秀（００１２３）增大灣區土儲，先健開拓展新產品
　　　　　　　　直播電商成新趨勢，傳半導體產品紛漲價
　　　　　　　　基金續爆贖回潮，油資拋售亞股未止
　　　　　　　　內銀股上演好淡攻防戰
　　　　　　　　醒目錢大手吸上石化（００３３８），中國燃氣受惠俄氣
　　　　　　　　華電福新（００８１６）拓天然氣發電
　　　　　　　　物管股建業新生活或延次季上市
　　　　　　　　國泰航空（００２９３）正招聘新財務總裁來接替馬天偉
　　　　　　　　油田鑽井需求急降，保險投資收益縮水
　　　　　　　　手機供應鏈趨正常，春耕需求帶動尿素價格開始回升
　　　　　　　　港航傳向國航（００７５３）尋求協助脫離財困
　　　　　　　　傳油資拋售港股，中遠海能（０１１３８）逆市升有因
　　　　　　　　基金沽售渣打（０２８８８），醒目資金炒底內銀
　　　　　　　　渣打（０２８８８）新加坡積極籌備拓虛擬銀行
　　　　　　　　大戶沽空匯控，阿里健康發力網上醫療
　　　　　　　　金礦股毛利升，長城汽車（０２３３３）拓海外市場
　　　　　　　　青島啤酒擴大酒類產品，內地方便麵銷量大增數倍
　　　　　　　　中國聯塑管道快速增長，信利力攻非智能手機產品

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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