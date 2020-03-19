《傳聞》國際油價跌破２５美元，據悉中東油資進一步減倉套現，大藍籌股繼續成為減持對
象，尤其是油資持倉較重的內銀股，短期沽售可能進一步加大。工商銀行（０１３９８）昨日（
１８日）下跌０﹒１元，以５﹒０３元收市，５元支持備受考驗。
另外，近日歐美股市跌到七零八落，外資基金大戶被逼班師回朝救市，持續減持Ａ股，安碩
Ａ５０中國（０２８２３）昨日下跌３﹒４％，以１２﹒９４元，失守１３元支持力，短期將進
一步尋底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/03/2020 09:01
《傳聞》油資套現停不了，外資班師回朝救市
《傳聞》國際油價跌破２５美元，據悉中東油資進一步減倉套現，大藍籌股繼續成為減持對
象，尤其是油資持倉較重的內銀股，短期沽售可能進一步加大。工商銀行（０１３９８）昨日（
１８日）下跌０﹒１元，以５﹒０３元收市，５元支持備受考驗。
另外，近日歐美股市跌到七零八落，外資基金大戶被逼班師回朝救市，持續減持Ａ股，安碩
Ａ５０中國（０２８２３）昨日下跌３﹒４％，以１２﹒９４元，失守１３元支持力，短期將進
一步尋底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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