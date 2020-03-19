《傳聞》中國通號（０３９６９）研新系統，神州租車新招吸客

《傳聞》中國通號（０３９６９）昨日（１８日）在大跌市之中逆市上升４仙，以３﹒６２

元，有一定抗跌力。據悉中國通號研發新的交通軌道控制系統，有助推動收入保持增長，短期股

價有望企穩於３﹒４至３﹒５元收市。

而面對突然其來的疫倩與下行中經濟，據悉神州租車（００６９９）計劃推出會員制以及推

出長期租貸等招數吸客。神州租車昨日上升７％，以４﹒６８元收市，４﹒４至４﹒５元支持力

強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

