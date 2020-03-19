《傳聞》沙特投資者大規模基金贖回，成環球跌市加劇元兇

《傳聞》市場消息指，來自沙特阿拉伯的投資者大規模贖回基金，影響及於２００８年金融

海嘯大獲全勝的全球最大對沖基金橋水（Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ），Ｃｉｔａｄｅｌ、

Ｔｗｏ Ｓｉｇｍａ等亦受影響。

然而，橋水創辦人達里奧（Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ）即時於社交平台上發言，保證橋水「一切

安好」，又指財務狀況非常好。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

