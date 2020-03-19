《魚缸博客》閱文業績增長佳，再同ＱＱ合作可分段吸納！

《魚缸博客》新冠肺炎疫情一日仲未解決，經濟活動一日都未可以恢復正常，「孖屐」自然

好難回升返，所以博客依家介紹嘅魚毛都係以中長線去睇。現時「宅經濟」看來短期都係會其中

一個不時會炒作嘅主旋律，所以今次博客就推薦大家留意閱文集團（００７７２）啦！

閱文剛剛公布舊年業績就符合預期，若按非通用會計準則計算，期內純利按年增逾３２巴仙

。疫情期間市民普遍都留喺屋企，所以對集團網上業務有正面影響，可以睇到用戶閱讀時間顯著

上升，平均每月活躍用戶增加２﹒９巴仙，至２﹒２億。

另外，集團旗下新麗傳媒去年推出劇集幾受歡迎，相關平台獲得超過６０萬次打賞，令到以

授權版權改編業務收入，按年大漲逾３﹒４倍，超越過去其他主業，佔總收入５３巴仙，而且收

入結構改變，亦帶動集團毛利率上升至５０﹒８巴仙。

另一方面，有大行都睇好閱文。花旗指，由於新型冠狀病毒疫情，集團線上閱讀業務嘅月活

躍用戶增加唔少，預計未來線上閱讀業務也可能會略有復甦，將集團２０２０和２０２１年嘅盈

利預測上調１２巴仙，以反映新麗傳媒的強勁表現。

中金就講，去年公司ＩＰ運營業務收入大幅增長，同時線上閱讀業務復甦，今年有望延續回

暖態勢，小幅上調２０２０及２０２１年調整後淨利潤３巴仙及３﹒１巴仙。維持其「中性」評

級，以及３３銀目標價。

閱文最近都同「阿媽」ＱＱ（００７００）旗下的騰訊音樂娛樂集團達成戰略合作，透過閱

文原創內容庫和ＩＰ改編經驗及騰訊音樂音頻製作能力和生態產品服務共同開拓長音頻嘅有聲讀

物。呢下就不得了，閱文將授權騰訊音樂把閱文平台上嘅文學作品製作為長音頻嘅有聲讀物，雙

方可以係各自平台上向全球發行這些有聲作品，令到閱文嘅ＩＰ同品牌透過ＱＱ傳到世界各地，

之後的延後利益包括廣告同宣傳效果相信會幫助閱文更上一層樓！

睇返公仔圖，雖然佢目前仲係歷史低位徘徊，但由於目前市況不穩，佢今年１月同２月試過

兩次想衝破４０銀嘅阻力位都無功而還。博客認為大家都好難係最低位買到，如大家睇好就建議

２５銀先入１注試水溫，但跌穿２２﹒９５銀嘅歷史低位就要止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

