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即市新聞

13/05/2020 15:02

《傳聞》內地玩具零售商泡泡瑪特赴港上市，集資最多２３﹒３億元

　　《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，中國玩具零售商泡泡瑪特計劃今年在港ＩＰＯ上市，
集資約２億至３億美元（約１５﹒５億至２３﹒３億港元）。中信里昂和大摩負責安排上市事宜

　　據報，該公司４月完成逾１億美元上市前融資，投資者包括紅杉資本、華興資本和Ｌｏｙａ
ｌ　Ｖａｌｌｅｙ　Ｃａｐｉｔａｌ。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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