《傳聞》內地玩具零售商泡泡瑪特赴港上市，集資最多２３﹒３億元

《傳聞》外媒引述市場消息人士指出，中國玩具零售商泡泡瑪特計劃今年在港ＩＰＯ上市，

集資約２億至３億美元（約１５﹒５億至２３﹒３億港元）。中信里昂和大摩負責安排上市事宜

。

據報，該公司４月完成逾１億美元上市前融資，投資者包括紅杉資本、華興資本和Ｌｏｙａ

ｌ Ｖａｌｌｅｙ Ｃａｐｉｔａｌ。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

