《傳聞》內地體育評論和新聞平台虎撲文化傳播最早今年底上市

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，中國體育評論和新聞門戶虎撲（上海）文化傳播考慮

最早今年底上市，初步傾向以更高估值在美國掛牌，然而亦有可能在香港上市，整體計劃待定。

消息指，虎撲目前尋求新一輪ＩＰＯ前的融資，規模約１億美元，故虎撲估值達７億美元左

右。據報，虎撲融資規模和估值目標仍處於初步階段，隨時變化。

經營「抖音」視頻的北京字節跳動科技是虎撲主要股東。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

