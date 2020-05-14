《魚缸博客》夏天將至啤酒佬又被炒起，潤啤（００２９１）要吼實

《魚缸博客》唔知唔覺２０２０年已經過咗近一半，換句話講，又要進入夏天了。通常喺夏

天「孖屐」對於清涼飲品嘅需求就會大大增長，加上近日神州疫情受控，餐飲業復甦率亦都達到

七成，相信今年啤酒佬照有得炒。博客喺道就比較睇好華潤啤酒（００２９１）。

近日，華潤啤酒就獲公司首席執行官增持十萬股，涉資達４００萬銀。有人計過下，佢今次

增持嘅金額足足係佢上年全年人工嘅六成幾，如此揼本嘅操作，睇嚟佢對自家企業今年表現係好

有信心。摩通就話，潤啤首席執行官增持，顯示其對集團的基本面及未來前景極具信心，仲話潤

啤係佢喺大中華地區消費股首選。

此外，潤啤係近排都受到好幾間大行嘅加持，大摩同花旗都齊齊唱好。大摩表示，五月來神

州消費開始復甦，相信實物需求喺第二季會回復正常，加上依類消費股因為疫情關係，從近十年

高滑落到２０１７年嘅水平，係股價上年比較吸引，可以趁機吸納。

雖然潤啤上年嘅毛利率約３６﹒８巴仙，低過青啤（００１６８）上年嘅４０巴仙，但係潤

啤毛利率增長按年升１﹒７個百分點較佳，因此潤啤嘅前景還是比較好的，市場普偏預計佢今年

毛利率會升至４０巴仙，追上青啤。

從公仔圖睇，潤啤由四月中就形成咗一條上升軌，若從５月１號計已經累計抽升近一成一。

加上佢近日都係沿著保力加通道嘅頂線發展，並慢慢偏離十天線（約３９﹒１２５元），隨機慢

步指數ＳＴＣ ％Ｋ線和％Ｄ線在超賣區差距收窄，料近期股價會有回調。若回落到十天線附近

約３９銀附近可以吸納，目標價看４３銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

