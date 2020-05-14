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即市新聞

14/05/2020 11:58

《魚缸博客》夏天將至啤酒佬又被炒起，潤啤（００２９１）要吼實

　　《魚缸博客》唔知唔覺２０２０年已經過咗近一半，換句話講，又要進入夏天了。通常喺夏
天「孖屐」對於清涼飲品嘅需求就會大大增長，加上近日神州疫情受控，餐飲業復甦率亦都達到
七成，相信今年啤酒佬照有得炒。博客喺道就比較睇好華潤啤酒（００２９１）。
　　近日，華潤啤酒就獲公司首席執行官增持十萬股，涉資達４００萬銀。有人計過下，佢今次
增持嘅金額足足係佢上年全年人工嘅六成幾，如此揼本嘅操作，睇嚟佢對自家企業今年表現係好
有信心。摩通就話，潤啤首席執行官增持，顯示其對集團的基本面及未來前景極具信心，仲話潤
啤係佢喺大中華地區消費股首選。
　　此外，潤啤係近排都受到好幾間大行嘅加持，大摩同花旗都齊齊唱好。大摩表示，五月來神
州消費開始復甦，相信實物需求喺第二季會回復正常，加上依類消費股因為疫情關係，從近十年
高滑落到２０１７年嘅水平，係股價上年比較吸引，可以趁機吸納。
　　雖然潤啤上年嘅毛利率約３６﹒８巴仙，低過青啤（００１６８）上年嘅４０巴仙，但係潤
啤毛利率增長按年升１﹒７個百分點較佳，因此潤啤嘅前景還是比較好的，市場普偏預計佢今年
毛利率會升至４０巴仙，追上青啤。
　　從公仔圖睇，潤啤由四月中就形成咗一條上升軌，若從５月１號計已經累計抽升近一成一。
加上佢近日都係沿著保力加通道嘅頂線發展，並慢慢偏離十天線（約３９﹒１２５元），隨機慢
步指數ＳＴＣ　％Ｋ線和％Ｄ線在超賣區差距收窄，料近期股價會有回調。若回落到十天線附近
約３９銀附近可以吸納，目標價看４３銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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