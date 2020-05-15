《傳聞共賞》空軍出動力壓匯控，國美（４９３）力拓零售新模式

《傳聞共賞》 空軍出動力壓匯控（００００５），煤炭庫存增價格跌

國美（４９３）力拓零售新模式，內地空調銷售急增



《昔日傳聞》 基金股遇沽壓，華潤啤酒（００２９１）高端市佔率升

集裝箱航運縮航班，航企逐步增運力

比亞迪將推智能汽車系統，全球汽車玻璃價量齊跌

基金減持本地地產股，風電股具抗跌力

部分中小銀行降Ｈ按封頂息，趁旺市吸客

成品油輪訂單增，創維（００７５１）開拓新產業

金礦股毛利續升，工程機械設備提價

京東本月２５日在港招股，集資２６５億元

沛嘉醫療（９９９６）凍資２６００億元，超購１１００倍

華為或從台積電轉單中芯

傳中芯（００９８１）進軍光刻機，鋼鐵行業加速兼併重組

新資金湧入濠賭股，本港新樓盤套現潮將至

康師傅（００３２２）拓飲料市場，乳製品加大促銷

上海酒店預訂增，水泥庫存降續漲價

ｕＣｌｏｕｄｌｉｎｋ擬美上市，集資近４億元

新世界發展（０００１７）部署推新盤，多間紅籌醞釀回歸

金飾銷售無大起色，夜經濟回暖利好啤酒股

醒目資金吸納美團（０３６９０），捷榮擴大急凍食品業務

九毛九（０９９２２）拓海外市場，體育用品銷售放緩

傳中國食品（００５０６）醞釀收購，筆記本電腦出貨升

中東油資全球出貨，動力煤價量齊跌

內地酒店業回暖，體育服裝運動鞋促銷

中手游（００３０２）增推新遊戲，傳光大資產整合

內地推動直播產業，全球手機出貨跌勢持續

醒目錢收集港交所（００３８８），中芯加大資本性投資

三星將推出第一款彈出式鏡頭手機

上好佳最快於今年下半年重啟招股

本港餐飲營業額反彈；內地新能源車銷售明顯好轉

內地方便麵產量增長逾三成；基金持續三桶油

新世界放售觀塘商廈全幢，市值約３０億元



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

