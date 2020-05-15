《傳聞》美股跌勢重現，加上中美經貿關係不明，傳聞淡友空群而出，做空匯控（００００
５）等藍籌股，短期匯控可能再度破底，跌穿３７﹒６元低位，昨日（１４日）以
３８﹒２元收市，下跌０﹒７元。
另外，受累疫情，今年來煤炭庫存持續高企，價格累跌一成半，煤企經營與毛利受壓，兗州
煤業（０１１７１）短期繼續在５﹒６至６﹒２元之間上落，暫時難有突破，昨日５﹒９６元收
市，下跌６仙。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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15/05/2020 09:01
《傳聞》空軍出動力壓匯控（００００５），煤炭庫存增價格跌
《傳聞》美股跌勢重現，加上中美經貿關係不明，傳聞淡友空群而出，做空匯控（００００
５）等藍籌股，短期匯控可能再度破底，跌穿３７﹒６元低位，昨日（１４日）以
３８﹒２元收市，下跌０﹒７元。
另外，受累疫情，今年來煤炭庫存持續高企，價格累跌一成半，煤企經營與毛利受壓，兗州
煤業（０１１７１）短期繼續在５﹒６至６﹒２元之間上落，暫時難有突破，昨日５﹒９６元收
市，下跌６仙。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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