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即市新聞

15/05/2020 09:01

《傳聞》空軍出動力壓匯控（００００５），煤炭庫存增價格跌

　　《傳聞》美股跌勢重現，加上中美經貿關係不明，傳聞淡友空群而出，做空匯控（００００
５）等藍籌股，短期匯控可能再度破底，跌穿３７﹒６元低位，昨日（１４日）以
３８﹒２元收市，下跌０﹒７元。
　　另外，受累疫情，今年來煤炭庫存持續高企，價格累跌一成半，煤企經營與毛利受壓，兗州
煤業（０１１７１）短期繼續在５﹒６至６﹒２元之間上落，暫時難有突破，昨日５﹒９６元收
市，下跌６仙。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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