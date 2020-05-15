《傳聞》空軍出動力壓匯控（００００５），煤炭庫存增價格跌

《傳聞》美股跌勢重現，加上中美經貿關係不明，傳聞淡友空群而出，做空匯控（００００

５）等藍籌股，短期匯控可能再度破底，跌穿３７﹒６元低位，昨日（１４日）以

３８﹒２元收市，下跌０﹒７元。

另外，受累疫情，今年來煤炭庫存持續高企，價格累跌一成半，煤企經營與毛利受壓，兗州

煤業（０１１７１）短期繼續在５﹒６至６﹒２元之間上落，暫時難有突破，昨日５﹒９６元收

市，下跌６仙。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

