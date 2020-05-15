《魚缸博客》想玩番本地疫情復甦股？睇好太興品牌夠多元化！

《魚缸博客》香江新型肺炎確診數字都幾反覆，連續２０幾日無確診，又會突然間爆幾單出

嚟，不過整體形勢仍然算好，政府早排宣布食肆每枱人數放寬到８人。

孖屐一向行先實體經濟，宜家都係時候睇定啲本地疫情復甦股。而喺今次疫情之中，博客發

現太興（０６８１１）嘅業務都算企得幾穩，今年第一季疫情爆得最勁果時，收益估計都有６﹒

４億，同上年同期比少２０巴仙至２５巴仙左右，跑贏同業唔少。其中大家樂（００３４１）發

盈警，話今年第一季集團有可能要蝕錢，截至今年３月底止財年利潤可以瀉足九成。太興主要競

爭對手翠華（０１３１４）仲慘，預計截至今年３月底止財年可以有１﹒６至１﹒８億虧損，老

老實實，佢連俗稱「蘭桂芳照妖鏡」嘅中環旗艦店都要摺埋，就知盤數幾唔掂啦！

總而言之，喺呢條抗疫之路上，太興先贏一仗。

事出必有因，博客一向鍾意尋根究底，唔難發現佢今次跑贏嘅原因係品牌組合夠強勁，太興

坐擁「敏華冰廳」、「茶木」等品牌，睇番上年年報，呢兩個ｂｒａｎｄ佔佢總體收益２５巴仙

，個個都有名有姓，至少消費者會知入面有咩食，食物種類分別夠大，無咁容易食厭。仲有一點

，喺上年社會運動中，呢啲其他業務反而幫佢攤薄咗風險，因為政治問題唔食太興？得，仲有茶

木賺緊你錢。睇「五一黃金周」，敏華冰廳仲大排長龍。

望番公仔圖，太興個價由３月低位已經反彈七成，睇個勢會繼續上，缸友可以襯五窮月，大

市調整嗰時分注入市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

