《傳聞》傳萬億投資新基建，深圳國際（００１５２）強勢有因

《傳聞》市場消息稱，內地醞釀萬億元投資新基建，重點是鐵路與城際軌道等交通基建建設

，中鐵建（０１１８６）有留意價值。上周五（１５日）回落至７﹒６５元收市，在７﹒５至７

﹒６元有值博率。

另外，深圳國際（００１５２）股價呈強，上周五力守１５元以上水平，據悉深圳國際未來

一兩年持續受惠於前海地皮補償，對業績帶來正面影響，預期股價續在１５五元附近上落，跑贏

整體大市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

