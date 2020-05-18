《傳聞》互聯網醫療平台微醫擬月底申上市

《傳聞》互聯網醫療股料再添新貴，市場消息指，騰訊（００７００）有份投資的互聯網醫

療平台微醫（ＷｅＤｏｃｔｏｒ）計劃於５月底向港交所遞表，市場預期估值高達１５０億美元

（１１７０億港元）。

早前有傳微醫已挑選摩根大通、招銀國際及瑞信作為香港上市的聯席保薦人，惟亦有報道指

瑞信決定退出，或由花旗頂上。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

