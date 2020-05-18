  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/05/2020 10:35

《傳聞》開拓藥業（０９９３９）上限定價２０﹒１５元

　　《傳聞》外電引述市場消息人士指出，上周五（１５日）完成公開招股的開拓藥業
（０９９３９），定價為２０﹒１５元，為招股價範圍（１７﹒８０至２０﹒１５元）之上限，
集資１８﹒５４億元，預期在本周五（２２日）掛牌。
　　生物科技企業開拓藥業計劃發售９２３４﹒７５萬股，當中１０％為公開發售，每手５００
股。華泰國際為獨家保薦人。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道18/05/2020
《Online有話兒》馬斯克語出驚人：你咪拉我囉！
樓市「胡」言18/05/2020
差一條街都爭好遠？跟校網租樓記住查清楚！
FOCUS18/05/2020
【FOCUS】美新招追殺華為「備胎」　台積電中芯齊「異動」
生財有道18/05/2020
《開市Good Morning》曾永堅：舜宇110元水平可上車
生財有道18/05/2020
英國碩士級法律課程　引領商界精英攀事業高峰
生財有道18/05/2020
【疫市投資】行健：A股估值佳　股市最惡劣時間已過
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - THE GULU x 香港兒童慈善基金會義賣口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金