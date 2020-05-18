《傳聞》開拓藥業（０９９３９）上限定價２０﹒１５元

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，上周五（１５日）完成公開招股的開拓藥業

（０９９３９），定價為２０﹒１５元，為招股價範圍（１７﹒８０至２０﹒１５元）之上限，

集資１８﹒５４億元，預期在本周五（２２日）掛牌。

生物科技企業開拓藥業計劃發售９２３４﹒７５萬股，當中１０％為公開發售，每手５００

股。華泰國際為獨家保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

