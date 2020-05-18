《傳聞》開拓藥業（０９９３９）上限定價２０﹒１５元

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，上周五（１５日）完成公開招股的開拓藥業
（０９９３９），定價為２０﹒１５元，為招股價範圍（１７﹒８０至２０﹒１５元）之上限，
集資１８﹒５４億元，預期在本周五（２２日）掛牌。
生物科技企業開拓藥業計劃發售９２３４﹒７５萬股，當中１０％為公開發售，每手５００
股。華泰國際為獨家保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道18/05/2020
《Online有話兒》馬斯克語出驚人：你咪拉我囉！
|樓市「胡」言18/05/2020
差一條街都爭好遠？跟校網租樓記住查清楚！
|FOCUS18/05/2020
【FOCUS】美新招追殺華為「備胎」 台積電中芯齊「異動」
|生財有道18/05/2020
《開市Good Morning》曾永堅：舜宇110元水平可上車
|生財有道18/05/2020
英國碩士級法律課程 引領商界精英攀事業高峰
|生財有道18/05/2020
【疫市投資】行健：A股估值佳 股市最惡劣時間已過
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰