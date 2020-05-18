《魚缸博客》小程序日活躍用戶超４億，微盟（２０１３）前景亮麗

《魚缸博客》上個禮拜股王ＱＱ（００７００）公布咗今年首季嘅成績，令「孖屐」大有驚

喜，不過博客再深究一下佢成績表入面嘅各項數據，覺得跟住ＱＱ搵食嘅微盟集團（０２０１３

）未來前景應該同樣亮麗，再加上近排佢仲畀明晟（ＭＳＣＩ）納入中國小型指數入面，可以留

意。

ＱＱ首季成績表入面就寫到，微信及Ｗｅｃｈａｔ合併月活用戶首次突破１２億大關，環比

上季度增長３﹒２％。其中，小程序日活躍帳戶更超過４億。ＱＱ嘅ＣＥＯ劉熾平就喺業績會話

，愈嚟愈多零售企業正將門店同品牌與消費者直連作為投資重點，而小程序正是實現這一目標嘅

關鍵基礎設施。

因為新冠肺炎疫情１月底開始喺神州爆發，各地政府都開始實行居家令，但生活仍然要繼續

，依個情況就促使電商發展。微信小程序官方數據顯示，今年年三十晚到初七，小程序生鮮果蔬

業態交易筆數激增近１﹒５倍，社區電商業態交易筆數亦都激增３﹒２倍。整個２月商家小程序

日銷售額環比１２月爆升１１００％。

小程序首季表現咁優異，相信專注幫客戶實現小程序＋公眾號服務嘅微盟表現都唔會差得遠

。當中，美銀證券就引述微盟管理層稱，首兩個月新型肺炎疫情對ＳａａＳ業務造成一定影響，

但３月份已出現強勁反彈，月內新簽約量更按年增長５至６倍。加上微盟上年就已經實現轉虧為

盈，近排亦完成發行１﹒５億美元可換股債券，喺資金流上係較充足。

從公仔圖睇，微盟正處於橫行區，有嘗試突破歷史高位嘅趨勢，不過佢上面無蟹貨區，且企

在十天線及廿天線上方，相信上升阻力唔會太大。博客認為不妨在現階段先小注買入一手，憧憬

突破６﹒５銀，不過若跌穿５銀則要考慮止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

