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即市新聞

19/05/2020 09:01

《傳聞》啤酒銷量回升，炸雞漢堡快餐爆價格戰

　　《傳聞》市場消息稱，盛夏到來，近期內地啤酒銷量明顯回升，加上各省市力拓夜經濟活動
，刺激啤酒股繼續向好，青島啤酒（００１６８）昨日（１８日）上升０﹒４元，以５１﹒１元
收市，短期上望５４至５５元。
　　另外，內地炸雞、漢堡飽等快餐市場出現價格戰，投資內地與香港麥當奴業務的中信股份（
００２６７），股價持續向下尋底，昨日以７﹒２９元收市，上升５仙，反彈力度有限。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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