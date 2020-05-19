《傳聞》碧桂園發五年期美元優先票據，初步指導價６﹒１％區域

《傳聞》碧桂園（０２００７）建議向機構投資者發行美元優先票據，市場消息指出，其計
劃發行５年期票據，首３年不可贖回，初步指導價在６﹒１０％區域，料今日（１９日）定價。
碧桂園公布所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。大摩、高盛、
法巴、匯豐及瑞銀作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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