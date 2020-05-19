《傳聞》開拓藥業公開發售超購逾５００倍，凍資超過１０００億元

《傳聞》據外媒引述市場消息人士指出，開拓藥業（０９９３９）公開發售部分超購逾５０

０倍，凍資金額超過１０００億元。國際配售亦獲極大幅度超購，吸引主權基金、知名長線投資

基金等認購。該股將於本周五（２２日）掛牌。

此前市場消息指出，開拓藥業將以招股價上限２０﹒１５元定價，為招股價範圍（１７﹒８

０至２０﹒１５元）之上限，集資１８﹒５４億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

