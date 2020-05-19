《傳聞》開拓藥業公開發售超購逾５００倍，凍資超過１０００億元

《傳聞》據外媒引述市場消息人士指出，開拓藥業（０９９３９）公開發售部分超購逾５０
０倍，凍資金額超過１０００億元。國際配售亦獲極大幅度超購，吸引主權基金、知名長線投資
基金等認購。該股將於本周五（２２日）掛牌。
此前市場消息指出，開拓藥業將以招股價上限２０﹒１５元定價，為招股價範圍（１７﹒８
０至２０﹒１５元）之上限，集資１８﹒５４億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS19/05/2020
【FOCUS】疫苗研發企趁熱圈錢 美股大反彈後回調恐快重現
|生財有道19/05/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里股價突破需靠業績
|興證快訊19/05/2020
宅經濟
|生財有道19/05/2020
【疫市投資】新興市場回穩 基金謹慎主力買新興債
|生財有道18/05/2020
【恒指改革】同股不同權公司可納入恒指 阿里美團小米8月料染藍
|生財有道18/05/2020
《Online有話兒》馬斯克語出驚人：你咪拉我囉！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰