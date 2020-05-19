《魚缸博客》全國兩會後日開鑼，碧桂園（２００７）憧憬政策刺激

《魚缸博客》中國人民政治協商會議全國委員會會議及全國人民代表大會，將喺今個星期四

（２１日）及星期五（２２日）開鑼，以往「兩會」內地政府總會推出一啲經濟刺激措施，當中

唔少得住房同基建相關嘅提振，都係時候入定啲內房佬吼炒上。

之前有唔少內地城市試過放寬限購，但喺好短時間內就收返相關政策，反映官方都幾堅持「

住房不炒」，所以唔好對樓價大升有咁高期望。同時，之前有消息傳出「兩會」唔會設定全國經

濟增長目標，可能減少地方政府提振經濟嘅誘因，呢啲都係板塊嘅利淡因素，提一提缸友先。

不過，今年首季神州ＧＤＰ錄得有紀錄以來倒退，所以提振樓市依然有佢嘅必要性，受惠嘅

自然會係一啲大型內房，佢哋資本雄厚（雖然負債都多），投地方面會較有優勢。地段方面，落

重注喺人均收入較高嘅珠三角嘅碧桂園（０２００７）先睇高一線，集團土儲有兩成位於廣東省

，其餘土儲就遍布全國，可謂可攻可守，而集團亦以「全國廣泛而均衡嘅土地布局」為目標。另

外，上月尾集團以４８億人仔買咗重汽集團房地產開發公司全數國有產權及債權轉讓項目，轉讓

資產包括１０個已開發項目，３個未開發存地項目。其中在未開發存地項目，按照容積率計，住

宅同商業部分總建築面積可以超過１７０萬平方米。

另外，喺４月，集團歸屬股東權益嘅合同銷售建築面積約５８９萬平方米，比去年同期增加

逾１６巴仙，反映公司復甦速度都幾快。相信喺憧憬政策刺激下，業務表現可以更好。隻股目前

十蚊樓下，隨時可以入手，息率已經逾６厘，短炒長揸都無壞。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

