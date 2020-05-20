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即市新聞

20/05/2020 11:58

《魚缸博客》中手游有新Ｇａｍｅ上市，今日現大陽可繼續追！

　　《魚缸博客》手遊股呢一期真係輪住炒，先係騰訊（００７００）業績靚仔已經被人炒高一
輪，跟住心動公司（０２４００）４５度角向上攀升，今日就到中手游（００３０２）開始發威
，一支大陽抽高，升一成幾。
　　突然爆升都唔係無原因。翻查資料，中手游旗下有隻新Ｇａｍｅ《魔域覺醒》係５月初上市
，反應好似幾唔錯，一來佢係網頁遊戲，唔使下載唔使買貴電腦，直接開機就可以玩；二來呢個
ＩＰ本來就略有名氣，可以吸引一堆舊玩家回籠。
　　你會問，網頁遊戲仲有市場咩？
　　咁你就有所不知啦，而家嘅網頁遊戲唔似我地細個玩嘅Ｆｌａｓｈ　Ｇａｍｅ咁小學雞，不
論系統、畫像質素都有咁上下，重點係網頁遊戲多數用舊ＩＰ為主，係希望吸引老機迷回味下，
成本比較低。
　　重點嚟啦，呢種網頁遊戲一定會有商城。當年嘅小朋友變成而家嘅大朋友，有搵錢能力自然
有課金能力，所以意味住如果隻Ｇａｍｅ反應唔錯的話，商城系統就出好多五花八門道具吸金，
賺死人咩！
　　所以相信中手游呢隻Ｇａｍｅ短期內吸金能力唔錯，今日支大陽算係出得遲。呢隻股由高位
３﹒７１銀跌落２﹒３７，就算今日升一成幾，短期內相信仍有水位，加上疫情未完全受控，「
宅」經濟繼續有炒作，現價追入值博率相信頗高，第一關先看三蚊，到位先食一半，等佢轉角就
沽清就差不多啦！　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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