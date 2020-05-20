《魚缸博客》中手游有新Ｇａｍｅ上市，今日現大陽可繼續追！

《魚缸博客》手遊股呢一期真係輪住炒，先係騰訊（００７００）業績靚仔已經被人炒高一

輪，跟住心動公司（０２４００）４５度角向上攀升，今日就到中手游（００３０２）開始發威

，一支大陽抽高，升一成幾。

突然爆升都唔係無原因。翻查資料，中手游旗下有隻新Ｇａｍｅ《魔域覺醒》係５月初上市

，反應好似幾唔錯，一來佢係網頁遊戲，唔使下載唔使買貴電腦，直接開機就可以玩；二來呢個

ＩＰ本來就略有名氣，可以吸引一堆舊玩家回籠。

你會問，網頁遊戲仲有市場咩？

咁你就有所不知啦，而家嘅網頁遊戲唔似我地細個玩嘅Ｆｌａｓｈ Ｇａｍｅ咁小學雞，不

論系統、畫像質素都有咁上下，重點係網頁遊戲多數用舊ＩＰ為主，係希望吸引老機迷回味下，

成本比較低。

重點嚟啦，呢種網頁遊戲一定會有商城。當年嘅小朋友變成而家嘅大朋友，有搵錢能力自然

有課金能力，所以意味住如果隻Ｇａｍｅ反應唔錯的話，商城系統就出好多五花八門道具吸金，

賺死人咩！

所以相信中手游呢隻Ｇａｍｅ短期內吸金能力唔錯，今日支大陽算係出得遲。呢隻股由高位

３﹒７１銀跌落２﹒３７，就算今日升一成幾，短期內相信仍有水位，加上疫情未完全受控，「

宅」經濟繼續有炒作，現價追入值博率相信頗高，第一關先看三蚊，到位先食一半，等佢轉角就

沽清就差不多啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

