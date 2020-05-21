《魚缸博客》安踏（２０２０）現價值博過體操王子（２３３１）！

《魚缸博客》全國政協同人大會議會喺今日（２１日）同聽日（２２日）開幕，「兩會」前

夕，神州出咗兩單有關消費品市場嘅新聞，一係海南推新能源車政策，每買一部新能源汽車獎１

萬銀人仔，去到今年底為止；二係國家體育總局會確定一批國家體育消費試點城市，呢啲城市要

通過政府購買、稅費補貼、消費券等方式引導體育消費，首批試點周期去到２０２２年。

老老逗逗，呠呠車呢啲商品入場費高，派得果１萬人仔估計幫助有限，而且神州無幾耐之前

先恢復經濟，啲人係咪真係有心情買車成疑，所以倒不如望下消費入場費較低嘅體品股有咩值得

入手。

神州體品龍頭有安踏（０２０２０）同「體操王子」李寧（０２３３１），後者主攻時尚市

場，鍾意去外國行完ｃａｔｗａｌｋ再將產品放返神州賣，所以博客會覺得佢嘅ｐｒｏｄｕｃｔ

ｓ品味比較獨特，但都係果句，依家啲人未必有心情講ｆａｓｈｉｏｎ，而且隻股現價已經好接

近今年１月中２７﹒７銀高位，現買入未必夠肉食。

相對嚟講，安踏１月中高位喺７９﹒０４銀，現價仲有近１３巴仙獲利空間，較為值博。加

埋近排富瑞出咗份報告，話管理層有信心可實現上半年嘅銷售目標，「安踏」品牌銷售按年會跌

，但「ＦＩＬＡ」品牌就可能表現持平或者輕微增長，目標喺下半年所有品牌零售額都可以有正

增長，仲維持今年零售銷售指引添！

博客認為，就算當管理層「講大咗少少」，全年零售額打個八折，數據都好令人鼓舞。而富

瑞對「ＦＩＬＡ」嘅復甦同「Ａｒｃ’ｔｅｒｙｘ」嗻神州孖屐長期增長保持樂觀，繼續畀買入

評級，同目標價８３銀。

總而言之，依家嚟睇安踏係值得入手過體操王子，旗下品牌亦有佢嘅增長潛力，缸友可以繼

續留意下兩會後有咩體育消費品相關消息利好，保守睇隻股有望先衝返上７５銀以上水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

