《傳聞》基金沽一籃子科技股，北水力吸軍工股

《傳聞》中美經貿關係存在變數，據悉基金趁高位加快獲利回吐，昨日（２１日）集中沽售

一籃子科技股，包括軟件股，如金山軟件（０３８８８）昨日急挫４％，以２８﹒３元收市，短

期宜暫採觀望。

另外，傳聞北水連日大手力吸軍工股，包括Ａ股與Ｈ股，當中包括建造公務船的中船防務（

００３１７），昨日逆市上升４仙，以５﹒８４元收市，短期續可看高一線。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

