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即市新聞

22/05/2020 09:01

《傳聞》興華港口（１９９０）控股股東擬賣盤料交易估值近１６億

　　《傳聞》外電昨日報道稱，內地港口經營服務商興華港口（０１９９０）的控股股東兼主席
黃健華家族正研究出售其所持的大部分股權。報道引述知情人士指出，公司主席黃健華及其家族
正與顧問，評估投資者對公司的興趣，並已與投資者初步洽商，連同債務，對集團的估值約２億
美元（約１５﹒５億港元）。
　　資料顯示，該家族持有集團近６１％股權。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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