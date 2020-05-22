《傳聞》興華港口（１９９０）控股股東擬賣盤料交易估值近１６億

《傳聞》外電昨日報道稱，內地港口經營服務商興華港口（０１９９０）的控股股東兼主席

黃健華家族正研究出售其所持的大部分股權。報道引述知情人士指出，公司主席黃健華及其家族

正與顧問，評估投資者對公司的興趣，並已與投資者初步洽商，連同債務，對集團的估值約２億

美元（約１５﹒５億港元）。

資料顯示，該家族持有集團近６１％股權。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

