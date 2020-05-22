《魚缸博客》憧憬最快８月染藍，小米回調到十天線先撈一注！

《魚缸博客》近日有關小米（０１８１０）嘅利好消息可以話接連而來，先係恆指公司宣布

可納入同股不同權股份入指數成分，而小米自己都算爭氣，喺疫情市況下首季成績表現仍然可以

高於「孖屐」預期。不過今日佢都係跟住個市一齊滑低，博客認為現階段或者可以先趁機撈一手

。

小米近日就公布今年首季成績表，純利雖然下跌三成，但仍然好過市場預期；不過喺經調整

淨利潤方面反而仲可以升一成，至２３億人仔。瑞信就喺報告話，小米目前海外市場銷售已經有

五成，而且喺內地５Ｇ手機市場佔比１４巴仙，相信佢下半年前景正面。再加埋花旗國封鎖華為

，小米或者可以從中受惠。

不過，小米除咗整電子產品出色，喺投資方面一樣都出色。之前小米就認購咗喺花旗國納斯

達克上市嘅金軟（０３８８８）旗下雲業務金山雲，當時小米認購咗２３５萬股，「孖屐」推算

可以獲利１６０１萬美金，料可以有利公司成績表。而今日小米又再次出動，現金加新股增持Ｚ

ｉｍｉ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，擬加強高端智能手機配件及智能硬件嘅研發同製造。

從公仔圖睇，至恆指公司上周五（１５日）收後後公布宣布同股不同權（ＷＶＲ）和第二上

市公司可以納入恆生指數、國指後，小米就累計抽升近一成，仲突破埋疫情爆發前嘅蟹貨區（約

１３銀附近），相信小米有機會進一步突破之前１４銀嘅高位。今日（２２日）小米股價跟隨大

市急挫回落到靠近十天線（約１２﹒０９２）附近，博客認為可以趁回調先吸納一注，博反彈到

１４﹒５銀，不過如果跌穿１０﹒５銀就要止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

