《傳聞共賞》中企海外上市大減，東江環保（８９５）危廢業務穩增

《傳聞共賞》 東江環保（８９５）危廢業務穩增，第一拖拉拓海外市場
中企海外上市大減，微盟受惠網上直播熱潮
《昔日傳聞》 基金沽一籃子科技股，北水力吸軍工股
醫療器械逆勢增長，汽車零部件醞釀提價
中手游（００３０２）推出新遊戲產品，低溫奶市場毛利高
內地金飾銷售好轉，家電銷售回暖
內地加大５Ｇ基站規模，醒目資金收集零售股
外資加注Ａ股，傳中國加快金融開放
空倉回補推升阿里（０９９８８），鈷價小幅反彈
啤酒銷量回升，炸雞漢堡快餐爆價格戰
移卡科技赴港上市集資１９﹒４億元
京東下周在港上市聆訊，集資３０億美元
海納智能裝備通過上市聆訊，最快周三招股
互聯網醫療平台微醫擬月底申上市
傳萬億投資新基建，深圳國際（００１５２）強勢有因
基金減持經濟周期股，白銀產品價格回升
空軍出動力壓匯控（００００５），煤炭庫存增價格跌
國美（００４９３）力拓零售新模式，內地空調銷售急增
基金股遇沽壓，華潤啤酒（００２９１）高端市佔率升
集裝箱航運縮航班，航企逐步增運力
比亞迪將推智能汽車系統，全球汽車玻璃價量齊跌
基金減持本地地產股，風電股具抗跌力
部分中小銀行降Ｈ按封頂息，趁旺市吸客
成品油輪訂單增，創維（００７５１）開拓新產業
金礦股毛利續升，工程機械設備提價
華為或從台積電轉單中芯
傳中芯（００９８１）進軍光刻機，鋼鐵行業加速兼併重組
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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