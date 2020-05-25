《魚缸博客》雲業務需求增長出色，金蝶（２６８）１２銀要吼入！

《魚缸博客》最近神州同花旗國又耍花槍，搞到「孖屐」又食瀉藥，雖然係咁，但博客認為

「炒股唔炒市」呢個局面會持續，所以有實力嘅強勢股大家要看實，當中金蝶國際（００２６８

）就係其中一隻啦！

金蝶國際係軟件開發商，主要經營雲供應鏈嘅上游業務。該公司以經營企業資源管理計劃（

ＥＲＰ）軟件業務起家，近呢年就轉攻雲業務，主要提供平台式服務，包括應用軟件發展、軟件

配置及測試、ＯＳ、網站連接同保安等等。

金蝶轉型加強雲計算發展，擴展空間巨大，因為只要有呢嚿「雲」，只要企業客戶需要咩軟

件，都可以自行挑選係雲端下載。再經過新冠肺炎疫情後，神州企業對雲服務需求又增無減，因

為業務要去中心化，例如好多公司嘅員工都係自己家開會，自然就要加快數字化，就對雲軟件需

求更大。

金蝶雲業務有兩大主要產品，當中新產品金蝶「雲．蒼穹」係大企業市場成績見突破，去年

收入近６０００萬人仔，吸納到１３０家新客戶，涉及財務雲、企業績效雲、供應鏈雲、人力雲

等企業應用。另一主要產品金蝶「雲．星空」增長持續，實現收８﹒６８億人仔增近四成四。

金蝶舊年整體雲業務表現相當唔錯，收入大增近５５巴仙至１３億人仔，佔整體收入近四成

，企業雲服務業務收入按年增長５３巴仙至９﹒２７億人仔。

金蝶仲要最近同神州科網大佬ＱＱ（００７００）合作！金蝶已經加入ＱＱ的ＳａａＳ生態

「千帆計劃」，並作為ＳａａＳ技術聯盟的核心成員參與技術中台建設，之後金蝶旗下金蝶雲星

空、金蝶精鬥雲、ＫＩＳ雲、以及人力資源管理解決方案ｓ－ＨＲ等也將上線ＳａａＳ臻選市場

。有ＱＱ加持，相信係數據同客戶方面嘅紅利都會享受到！

另外，都有大行唱好，富瑞發表研究報告指，金蝶新產品功能可提升其競爭力，如智能機器

人和已改善嘅低編碼。富瑞又指，客戶共享確認大型企業多元數字化需求的強勁需求，意味著金

蝶有更多的銷售潛力。該行維持其「買入」投資評級，目標價由１１﹒４銀上調３６﹒５８巴仙

至１５﹒５７銀。

公仔圖方面，近期佢升得比較急，加上「孖屐」走勢比較反覆，建議回落至１２銀買入，目

標先看破前頂１４﹒４銀，穿１０銀就要走人！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

