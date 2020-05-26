《傳聞》內地能源消費回暖，超高清頻道利彩電股

《傳聞》復工復產趨於正常，據聞本月內地火電等能源消費進一步回升，電力股也從谷低反
彈。華能國際電力（００９０２）昨日（２５日）以２﹒８９元收市，上升６仙，短期目標價為
３元。
另外，隨著內地城市陸續獲准開播４Ｋ超高清電視頻道，這對彩電銷售有一定刺激作用。Ｔ
ＣＬ電子（０１０７０）昨日（２５日）以３﹒３９元收市，上升３仙，３﹒２元至３﹒３元承
接力不弱。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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