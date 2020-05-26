《魚缸博客》神州今年不設ＧＤＰ目標強調內需，飛鶴回調後可收集

《魚缸博客》喺今年嘅神州《政府工作報告》入面，其中一個最重要嘅變化無非係沒提出全

年經濟增速（ＧＤＰ）嘅具體目標，不過強調舉財政、貨幣及投資之力去支持「穩經濟」，料擴

大內需會喺較長時間上升係主要戰略，推動消費回升，並提出神州同花旗國關係曲折前行，外部

面臨「百年未有之大變局」。就咁睇，博客覺得內需嘅炒風可以持續，不妨留意一下中國飛鶴（

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其實喺《政府工作報告》入面多次提及「內需」唔係無道理。今年新冠肺炎大流行，加上神

州同花旗國嘅關係反反覆覆，令對外發展步步為艱。不過，神州自身擁有最具潛力嘅消費「孖屐

」，有巨大嘅消費需求同投資需求，從而就構成左巨大嘅內需潛力。而神州用內需驅動嘅政策，

更有利於疫情過後消費行業，例如餐飲旅遊、商貿零售等嘅盈利優先修復。

另外，中國飛鶴主要喺神州從事生產及銷售乳製品，奶可以話係生活嘅必需品，係內需主要

嘅一環。加上近期飛鶴遭股東喺禁售期屆滿後，減持逾２﹒９億股套現，令股價急速回落。不過

因為之前飛鶴嘅升幅過快，呢個回調或者更有利於股價走勢更健康。

此外，喺ＭＳＣＩ指數最新嘅季檢結果，飛鶴將從本周五（２９日）起獲納入ＭＳＣＩ中國

及新興市場指數，摩通認為是近期轉勢嘅利好因素。而且表示飛鶴嘅業務喺疫市下仍具韌性，估

計２０２０╱２１年盈利增長達兩成七及兩成一。

從公仔圖睇，飛鶴因為之前股東減持套現，從本月１３日１４﹒８８銀嘅位置滑到１２﹒７

６銀，足足跌左近１５巴仙，相信宜家股價已經喘穩。加上佢現時股價處於保力加通道底部，反

彈仍可持續，博客覺得不妨現階段就吸納，目標價睇通道頂附近１６﹒６銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

