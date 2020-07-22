《傳聞》平保（０２３１８）旗下陸金所計劃最快今年美國上市

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下財富
管理平台「陸金所」計劃今年內在美國上市，美銀、高盛、匯豐、摩通及瑞銀安排上市事宜。
「陸金所」全稱上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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