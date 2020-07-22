《魚缸博客》新冠肺炎疫苗測試進展良好，康希諾生物現價吸得過！

《魚缸博客》路透社數據話，疫情自上年１２月喺神州爆發以嚟，全球超過２１０個國家同

地區至今有超過１４８２萬人染疫，６１萬９９０人死亡。唔單止香江，花旗國同唔少西方國家

疫情愈嚟愈嚴重。花旗國連續７天單日確診破６萬；西班牙解禁後，不到一個月確診率飆升為３

倍，反映全球對於相關疫苗嘅推出有極大迫切性。

依家藥廠阿斯利康同米字國牛津大學合作研發嘅新冠肺炎疫苗，最近開始做人體測試，暫時

效果正面。而喺香江上市嘅康希諾生物（０６１８５）都有好消息，臨床試驗ＩＩ期研究結果，

５００幾個合格受試者獲隨機分配去疫苗組，或者安慰劑組，兩組都誘導咗明顯的中和新冠病毒

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２的中和抗體反應，成個臨床試驗冇出現嚴重不良反應。如果康希諾真係研

發成功，成效獲國際認同，即使其他幾間有做疫苗嘅公司率先推出疫苗，佢哋嘅產能亦冇可能迅

速滿足到全球需求，康希諾嘅利潤有機會要同其他公司分餅仔，但收入都一定相當可觀。

另一方面，花旗國總統侵侵話願意同神州或者其他國家合作，將成功嘅疫苗帶到花旗國。唔

理佢呢段說話有幾分係為咗大選，如果新冠肺炎可以喺佢任內解決，而且合作係佢有份促成嘅交

易，絕對係「豐功偉業」，夠佢吹水吹足一世。神州方面，為咗挽救國際形象，「中美雙方嘅一

次完美合作」、「共同解決全人類危機」會係好好嘅助力，若然康希諾生物有份參與，相信只要

談好條件，中央政府亦會點頭。雖然依家咁講係早咗啲，但係值得憧憬嘅。

睇番公仔圖，喺康希諾生物成功研發疫苗嘅前題下，相信股價會破頂，現價係未完全反映所

有利好，若然現價吸納，同歷史高位相比都仲有２６巴仙嘅漲幅，缸友可以諗下值唔值博。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

