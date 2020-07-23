《傳聞》科技指數基金出台

《傳聞》下周恆生科技指數才推出，但據聞多隻恆生科技指數基金醞釀推出，投資這類屬高

增長類別的股份。作為成科技指數成分股之一的小米集團（０１８１０），股價在１５至

１５﹒５元角有留意價值，昨日（２２日）以１５﹒６４元收市，下跌５﹒７％。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

