《傳聞》舜宇明年有望進入蘋果鏡頭供應鏈

《傳聞》光學鏡頭供應商舜宇光學（０２３８２）或快打入蘋果供應鏈，市場消息指，舜宇

有望於明年上半年進入蘋果供應鏈，率先供應ｉＰａｄ、Ｍａｃ鏡頭，若出貨順利，下半年開始

供應ｉＰｈｏｎｅ鏡頭。

消息指，舜宇光學自２０２１年上半年開始大量出貨ｉＰａｄ５Ｐ（五片式）鏡頭與小量

Ｍａｃ鏡頭，若出貨順利，預計公司將在明年下半年開始大量出貨ｉＰｈｏｎｅ５Ｐ或６Ｐ（六

片式）鏡頭。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

