《傳聞》花樣年控股發行三年期美元票據，初步指導價在１０％區域

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，花樣年控股（０１７７７）發三年期（首兩年不可贖

回）美元票據，初步指導價在１０％區域，最快今日（２３日）定價，集資為現有離岸債務再融

資。聯席全球協調人為瑞銀、巴克萊、法國巴黎銀行、德銀及大摩。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

