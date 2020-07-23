《魚缸博客》又有新藥獲批，石藥（１０９３）估值便宜十天線吼入

《魚缸博客》恆指公司日前公布咗生物科技股份將獲納入恆生綜合指數選股範疇，連帶有關

股份都見造好，想買入但又怕高追嘅缸友們，可以考慮下石藥集團（０１０９３）。

石藥噚日（２２日）收市後公布，附屬公司石藥集團歐意藥業開發嘅「阿卡波糖片（５０ｍ

ｇ）」，已獲國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件，並視同通過仿製藥質量和療效一致性評價

。阿卡波糖係降糖類藥物，適用於治療２型糖尿病及降低糖耐量低減者嘅餐後血糖。同時，歐意

藥業開發嘅「鹽酸美金剛片（５ｍｇ、１０ｍｇ）」，已獲國家藥監局頒發藥品註冊批件，並視

同通過仿製藥質量和療效一致性評價；產品係神經系統用藥，適用於治療中重度至重度阿爾茨海

默型癡呆。

睇返石藥份業績，截至今年３月底止首季營業額按年升１１﹒５巴仙至６１﹒２５億人仔；

純利增長２１﹒８巴仙至１１﹒５９億人仔。集團表示，疫情期間，一方面積極配合政府嘅各項

防控措施，並全力生產阿比多爾等臨牀急需產品。首季業績無可避免受疫情拖累，收入及核心利

潤增長都差過預期，但預計未來三年將會有５０幾個新產品排住隊上市，預計市場空間逾１０億

銀嘅重磅品種將唔少過１５個，可支撐未來高質量增長。

換而言之，只要保持投入研發、擴大股東來源，均有利未來發展。此外，集團宣布計劃喺神

州科創板上市，有助併購及改善財務，同時Ａ股較Ｈ股享有溢價，可帶動估值。

瑞銀早前發表報告稱，非常看好石藥２０２０至２０２３年高盈利透明度前景，皆因旗下藥

物「恩必普」及抗腫瘤藥的強勁銷售，均支持有關趨勢。報告仲將石藥評級由「中性」調升至「

買入」，並按現金流折現率作估值，將目標價由１７﹒３銀上調至２１銀。

股價方面，石藥近期似整固，昨日收報１５﹒９２銀，５０天線突破２５０天線，形成中長

線黃金交叉，走勢向好。今朝（２３日）有少少回吐，缸友可考慮於１０天線附近，即係１５﹒

９銀左右吸納，中短線目標價２０蚊，潛在升幅達２５巴仙。一旦跌穿２０天線（約１５﹒３４

銀）就要考慮上蝕啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

