《傳聞》威高（１０６６）客戶續增，國美（４９３）力拓直播銷售

《傳聞》經營一次性醫療器械的威高（０１０６６）昨日（２３日）急升６﹒４，以２１﹒

４５元收市。據聞威高醫院與醫療機構客戶持續增長，加上加速布局海外市場，業務可望保持增

長，宜回落至２１元以下低吸。

而疫情影響線下銷售，據悉國美零售（００４９３）加大直播銷售業務，下半年在多個省市

推行直播銷售，刺激銷售量，預期國美現水平有承接力，昨日以１﹒１６元收市，上升１仙。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

