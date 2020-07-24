《傳聞》４款Ａ股槓桿反向ＥＴＦ下周一登場

《傳聞》證監會５月容許ＥＴＦ發行商推出追蹤Ａ股指數的槓桿及反向產品（俗稱槓反

ＥＴＦ）後，市場消息指，兩大中資背景的ＥＴＦ發行商南方東英、華夏基金（香港），下周一

（２７日）雙雙推出本港首批Ａ股槓桿及反向ＥＴＦ，同樣以滬深３００指數為產品基準。消息

指，４款新產品入場費不足１０００元，成入門版槓桿、看淡Ａ股的投資工具。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

