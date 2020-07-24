《傳聞》騰訊概念股水滴互助擬計劃上市，地點未有定案

《傳聞》騰訊（００７００）有份投資的醫療保險公司水滴互助（Ｗａｔｅｒｄｒｏｐ）計

劃考慮上市。市場消息指，公司正考慮以４０億美元（約３１２億港元）的估值於美國上市，不

過最終上市地點並未有定案。

消息指，上市計劃最快於今年內進行，目前仍處於初期階段，估值及上市時間表等細節仍有

變數，隨後，將有多間銀行加入該上市項目。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

