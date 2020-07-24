《傳聞》興勝創建（８９６）ＰＡＧ長沙灣商廈全幢獲１８億洽購

《傳聞》市場消息指，長沙灣Ｐｅａｋ Ｃａｓｔｌｅ全幢商廈，獲財團積極洽購，出價約

１８億元，貼近業主意向價，有望售出。若最終落實買賣，將成為今年暫時錄得最大宗商廈成交

，亦為首宗全幢商廈買賣。

Ｐｅａｋ Ｃａｓｔｌｅ由興勝創建（００８９６）及外資基金ＰＡＧ各持有５成業權。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

