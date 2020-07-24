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即市新聞

24/07/2020 11:50

《魚缸博客》料馬交放寬入境限制可以旺丁，睇好金沙中國前景

　　《魚缸博客》近期馬交政府就宣布，因為馬交已經１０６日無本地新冠肺炎確診病例報告，
及１７日無境外輸入病例，所以決定將北京同湖北籍人士從高發地區名單剔除，換句話講，內地
所有城市居民到訪澳都唔洗１４天隔離。博客認為放寬入境限制可以增加返遊客數量，利好馬交
賭佬收入，當中睇好基本面比較好的金沙中國（０１９２８）。
　　近日，金沙中國就公布咗第二季成績單，第二季盈轉虧蝕５﹒４９億美金，而經調整物業Ｅ
ＢＩＴＤＡ（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）為３﹒１２億美金。不過「孖屐」普遍對佢依份成
績單都仲係比較滿意，大行匯豐研究就話，金沙表現大致符合預期，經營成本同第一季度持平。
另外，澳門四季酒店豪華套房裝修工程已完成，並計劃喺秋季開放，而倫敦人酒店近六百間套房
亦都完工，認為金沙已準備好，透過經翻新同新酒店嚟捕捉即將到來嘅需求回升趨勢。
　　據廣東省政務服務數據管理局２２號發布數據稱，自粵澳健康碼轉碼互認後，７月１５日至
２２日１７時，持「粵康碼」憑證通關累計出境３０﹒９６萬人次。數據仲顯示，隨著神州及澳
門嘅疫情受控，遊客嘅需求都有慢慢回升。或者可憧憬澳門旅遊需求可以喺九月份、甚至「十一
」黃金周逐步復甦。而富瑞都話，金沙第二季首次錄得ＥＢＩＴＤＡ虧損可能無咁重要，認為馬
交博彩行業重開嘅步伐將係漸進及分階段嘅。
　　從公仔圖睇，金沙嘅股價仍喺較低嘅水平，現時的市盈率在１５倍左右，估值唔算高，而且
息率有成５厘，比較吸引。博客認為不妨可以喺現階段，大約２９﹒５銀吸納，搏旅遊需求復甦
帶動股價反彈。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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